МО РФ: ВСУ сдаются в плен штурмовикам «Центра» на красноармейском направлении

«В последнее время личный состав ВСУ осознает всю безвыходность сложившейся ситуации, в связи с чем много украинских военнослужащих добровольно сдаются в плен. Они приходят к российским позициям, выходят на связь с помощью радиостанции или просто ждут прихода наших штурмовиков на своих позициях», — отметили в ведомстве.
Там привели слова военнослужащего мотострелкового соединения группировки «Центр» Сергея Гудорева, который сообщил, что после взятия одного из опорных пунктов противника к штурмовикам с белым флагом вышли военнослужащие ВСУ.
«Увидели рано утром: двое парней идут с белым флагом по лесополосе. Дошли до наших позиций — сдаемся! Их забрали, допросили. Сдаются очень много, особенно в последнее время, так как у них обеспечение становится все хуже и хуже. И отношение командиров, как они говорят, тоже все хуже и хуже», — рассказал военный.
Штурмовик Денис Фокин рассказал еще об одном случае. «Два мужика, их насильно пригнали на передовую, через неделю они уже были в окопе. И как они поняли на позиции, что это первая и последняя для них задача. Побеседовали между собой и пришли к нашим товарищам уже без оружия, без бронежилетов. Представились, говорят: сдаемся. Без стрельбы наши пацаны их приняли и сопроводили к командирам», — рассказал штурмовик.
По мнению российских военнослужащих, основными причинами добровольной сдачи украинских солдат в плен становятся насильственная мобилизация, слабая подготовка и проблемы со снабжением формирований ВСУ.
«Я сюда не по собственной воле пришел. За что мне воевать? Убивать людей я не смогу. Руководство Украины не желает все это заканчивать, давно уже могли все закончить — подписать договор мирный. А так пацанов ловят, кидают сюда. Нас отправляли туда, где не было ни еды, ни воды. Холодно и сырость. При первой же возможности хотел я сдаться в плен. На мясо идти не выход. Если бы мы начали обратно бежать, то нас бы свои же расстреляли», — рассказал один из сдавшихся в плен военных ВСУ Артур Малиновский.