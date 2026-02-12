МО РФ: ВСУ сдаются в плен штурмовикам «Центра» на красноармейском направлении

«Я сюда не по собственной воле пришел. За что мне воевать? Убивать людей я не смогу. Руководство Украины не желает все это заканчивать, давно уже могли все закончить — подписать договор мирный. А так пацанов ловят, кидают сюда. Нас отправляли туда, где не было ни еды, ни воды. Холодно и сырость. При первой же возможности хотел я сдаться в плен. На мясо идти не выход. Если бы мы начали обратно бежать, то нас бы свои же расстреляли», — рассказал один из сдавшихся в плен военных ВСУ Артур Малиновский.