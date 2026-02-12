Вашингтон
«Град» уничтожил позиции ВСУ в Днепропетровской области

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) группировки войск «Центр» уничтожили огневые позиции и места скопления формирований ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Reuters

«Расчеты реактивной системы залпового огня “Град” гвардейского самоходного артиллерийского полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск “Центр” уничтожили огневые позиции и места скопления живой силы ВСУ в Днепропетровской области», — информировали в ведомстве.

Там рассказали, что операторы разведывательных дронов войск беспилотных систем выявили позиции украинских формирований и передали координаты на пункт управления огнем дивизиона. Расчеты РСЗО совершили марш к месту боевой работы, развернули боевые машины и нанесли поражение противнику осколочно-фугасными реактивными снарядами.

Отмечается, что кадры объективного контроля подразделения войск беспилотных систем подтвердили площадное огневое поражение района огневых позиций и мест скопления формирований ВСУ.