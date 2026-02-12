«Град» уничтожил позиции ВСУ в Днепропетровской области

Там рассказали, что операторы разведывательных дронов войск беспилотных систем выявили позиции украинских формирований и передали координаты на пункт управления огнем дивизиона. Расчеты РСЗО совершили марш к месту боевой работы, развернули боевые машины и нанесли поражение противнику осколочно-фугасными реактивными снарядами.