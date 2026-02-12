Дроны ВСУ атаковали Тамбовскую область, повреждены здания, двое пострадали

В Мичуринске в Тамбовской области в результате атаки нескольких беспилотников повреждены объекты инфраструктуры, произошли возгорания. Об этом сообщил глава Тамбовской области Евгений Первышов.
«В ночь на 12 февраля на Мичуринск была совершена террористическая атака украинского неофашистского режима», — написал он в Telegram-канале.
Сообщается, что в результате падения беспилотников ВСУ поврежден ряд зданий, пожар охватил магазин «Магнит». По предварительным данным, два человека пострадали.
Первышов уточнил, что на месте организована работа оперативных и специальных служб. Днем ранее над несколькими территориями РФ были уничтожены БПЛА ВСУ. Тогда 17 дронов были сбиты над Ростовской областью, по 10 — над Белгородской областью и Краснодарским краем, еще 7 — над Азовским морем.