Бочаров: пожар на объекте МО в Волгоградской области возник после ракетной атаки

В результате ракетной атаки произошло возгорание на военном объекте Минобороны в Волгоградской области. Среди мирных жителей пострадавших нет, но из-за угрозы взрывов людей вывозят из Котлубани, работают ПВР. Об этом проинформировал губернатор Андрей Бочаров.