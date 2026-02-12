Бочаров: пожар на объекте МО в Волгоградской области возник после ракетной атаки

В результате ракетной атаки произошло возгорание на военном объекте Минобороны в Волгоградской области. Среди мирных жителей пострадавших нет, но из-за угрозы взрывов людей вывозят из Котлубани, работают ПВР. Об этом проинформировал губернатор Андрей Бочаров.
«Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают ракетную атаку на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков на территории объекта министерства обороны около поселка Котлубань произошло возгорание», — передает Telegram-канал правительства региона.
Тушение пожара ведется совместными усилиями региональных служб, МЧС и военных подразделений Минобороны РФ. Немногим ранее KP.RU сообщил об атаке ВСУ на Тамбовскую область, где пострадали двое человек, были также повреждены здания.