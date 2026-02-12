83-я гвардейская бригада ВДВ из Уссурийска удостоена ордена Кутузова

Президент России подписал указ о награждении 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Суворова бригады орденом Кутузова. Высокой государственной награды прославленное соединение удостоено за мужество и героизм, проявленные личным составом при выполнении боевых задач. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
Это уже второй полководческий орден в новейшей истории бригады: в 2023 году указом главы государства соединение было награждено орденом Суворова.
83-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада дислоцируется в Уссурийске и входит в состав Воздушно-десантных войск России.