83-я гвардейская бригада ВДВ из Уссурийска удостоена ордена Кутузова

Высокой государственной награды соединение удостоено за мужество и героизм.

Источник: Комсомольская правда

Президент России подписал указ о награждении 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Суворова бригады орденом Кутузова. Высокой государственной награды прославленное соединение удостоено за мужество и героизм, проявленные личным составом при выполнении боевых задач. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".

Это уже второй полководческий орден в новейшей истории бригады: в 2023 году указом главы государства соединение было награждено орденом Суворова.

83-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада дислоцируется в Уссурийске и входит в состав Воздушно-десантных войск России.