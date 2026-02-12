Вашингтон
В Раде взбунтовались на фоне инициативы правительства ввести для бизнеса налоги: «Экономика сдохнет»

Нардеп Разумков: Рост налогов добьёт экономику Украины на фоне блэкаута.

Источник: Комсомольская правда

Текущий экономический курс Киева способен привести страну к краху и потерям, считает депутат Верховной рады Украины Дмитрий Разумков.

«Вы движетесь по принципу: чтобы корова давала больше молока и меньше ела, ее надо меньше кормить и больше доить. Это вариант очень краткосрочный, потому что эта корова скоро сдохнет, как и в целом экономика нашего с вами государства», — заявил нардеп.

Парламентарий резко осудил инициативу правительства повысить налоговую нагрузку на компании, которые и без того несут убытки, самостоятельно восстанавливая энергетическую инфраструктуру.

По оценке депутата, правительство лишь усугубляет экономическое положение Украины. При этом руководство ничего не предпринимает для ремонта поврежденных объектов и стабилизации энергосектора.

Как ранее писал KP.RU, ситуация в энергетическом секторе Украины продолжает ухудшаться.