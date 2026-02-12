Андрей Бочаров сообщил об эвакуации поселка Котлубань после ракетной атаки

Несмотря на то, что пострадавших среди гражданского населения и объектов нет, жителей Котлубани отвезут в пункты временного размещения. Такие подготовлены в Городищенском районном Доме культуры и детской спортшколе. Кроме того, в Городищенский район выехали руководители профильных органов власти.