Андрей Бочаров сообщил об эвакуации поселка Котлубань после ракетной атаки

Ночью и ранним утром четверга силам ПВО пришлось отражать ракетную атаку сил ВСУ, направленную на регион, сообщает администрация Волгоградской области.
По данным главы региона, обломки упали на территорию одного из объектов Министерства обороны РФ, что вызвало возгорание. Для его ликвидации к месту происшествия стянуты расчеты МЧС, противопожарные силы региона и Минобороны.
«В целях обеспечения безопасности гражданского населения от угрозы детонации во время пожаротушения объявлена и ведется эвакуация населения близлежащего населенного пункта Котлубань. Для осуществления эвакуации подготовлены и отправлены автобусы», — подчеркнул губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Несмотря на то, что пострадавших среди гражданского населения и объектов нет, жителей Котлубани отвезут в пункты временного размещения. Такие подготовлены в Городищенском районном Доме культуры и детской спортшколе. Кроме того, в Городищенский район выехали руководители профильных органов власти.
Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал, что накануне ночью в результате вражеской атаки были повреждены квартира в одном из домов Волжского и детский садик.