Под Волгоградом развернули ПВР после ракетной атаки ВСУ

В Городищенском районе Волгоградской области развернули пункты временного размещения жителей после ракетной атаки ВСУ по объекту Минобороны РФ.

Источник: v102.ru

Как сообщил губернатор Андрей Бочаров, в целях безопасности и угрозы детонации во время тушения пожара в ПВР эвакуируют жителей близлежащего поселка Котлубань.

— Для осуществления эвакуации подготовлены и отправлены автобусы. Развернуты ПВР в Городищенском районном доме культуры и Городищенской ДЮСШ. В Городищенский район направлены руководители профильных органов власти, — сообщил губернатор.

В Волгоградской области ночью силы ПВО отразили ракетную атаку. В результате падения обломков на территории объекта Минобороны около поселка Котлубань произошло возгорание. Пострадавших жителей и повреждений гражданских объектов нет.

В настоящее время угроза ракетной опасности в регионе снята.