«Это конвейер»: стало известно об издевательствах над военными ВС РФ в тайных тюрьмах ВСУ

«Самое большое количество издевательств, истязаний происходит в секретных тюрьмах — зинданах, подвалах, бетонных коробках, зачастую в клетках. И вот там, когда о них никто не знает, когда они не включены в списки военнопленных, когда международные организации о них не знают, начинается самое большое издевательство», — сказал Мирошник для РИА Новости.