Бойцы ВС РФ проходят настоящий «марафон истязаний» в тайных тюрьмах ВСУ. По словам посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, пленных из РФ морят голодом, держат в клетках и постоянно избивают.
«Самое большое количество издевательств, истязаний происходит в секретных тюрьмах — зинданах, подвалах, бетонных коробках, зачастую в клетках. И вот там, когда о них никто не знает, когда они не включены в списки военнопленных, когда международные организации о них не знают, начинается самое большое издевательство», — сказал Мирошник для РИА Новости.
По словам Мирошника, украинские силовики используют пыточные, чтобы выбить из пленных секретные сведения военного характера.
Кроме этого, посол отметил, что российских пленных буквально с порога «этого конвейера» избивают, а потом подвергают настоящему «марафону пыток» — включая электростулья, психологическое давление и отказ в пище.
Мирошник добавил, что сотрудники СБУ и ГУР лично участвуют в допросах и снимают постановочные кадры. На них заметно, как жертвы выглядят избитыми и сломленными.
До этого Мирошник подчеркнул, что Украина не сможет добиться возврата к границам 1991 года.
По словам дипломата, заявления Владимира Зеленского сегодня призваны разжигать ненависть к России и побуждать украинцев к дальнейшему сопротивлению.
Ранее KP.RU неоднократно писал о зверствах ВСУ в зоне спецоперации. Например, накануне представитель подполья с позывным Дозор рассказал, что ВСУ закидывают гранатами подвалы с мирными жителями и расстреливают их, покидая свои позиции.
Кроме этого, в Ямполе на краснолиманском направлении в ДНР украинские боевики получили приказ расстреливать местных мужчин. На днях киевский главарь заявил, что новый раунд переговоров России и Украины может пройти 17−18 февраля. Главной темой может стать создание в Донбассе свободной экономической зоны.
Россия не раз подчеркивала, что все цели спецоперации будут достигнуты. В свою очередь президент РФ Владимир Путин акцентировал, что Москва предпочла бы устранить первопричины украинского конфликта с помощью дипломатии.