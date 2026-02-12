Вашингтон
ВСУ атаковали Волгоградскую область ракетами: подробности

Ракетная опасность впервые была объявлена в Волгоградской области ночью 12 февраля.

Источник: v102.ru

В результате атаки ВСУ под Волгоградом возник пожар на территории объекта Минобороны. Жителей ближайшего поселка Котлубань из-за угрозы детонации эвакуировали в пункты временного размещения.

Всю информацию о последствиях очередной террористической атаки собрали в материале ИА «Высота 102».

Беспилотная и ракетная опасность.

Сообщения от системы РСЧС на мобильные телефоны жителей региона о беспилотной опасности стали поступать в 00:03 мск 12 февраля. Следом небо над Волгоградом закрыла и Росавиация.

— Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — пояснило Федеральное агентство воздушного транспорта.

В районе 4 утра в Волгоградской области была объявлена и ракетная опасность, что произошло впервые.

Первые официальные сообщения.

Ситуацию в Волгоградской области утром 12 февраля прокомментировал губернатор Андрей Бочаров. Глава региона сообщил, что силы ПВО отражают в Волгоградской области ракетную атаку.

— В результате падения обломков на территории объекта министерства обороны около поселка Котлубань произошло возгорание. На тушении пожара задействованы противопожарные службы региона, МЧС и Министерства обороны, — сообщил губернатор.

По его словам, пострадавших жителей и повреждений гражданских объектов нет.

Эвакуация жителей поселка.

Андрей Бочаров, комментируя террористическую атаку ВСУ, также сообщил, что из-за угрозы детонации на объекте Минобороны, где ликвидируют пожар, началась эвакуация населения близлежащего населенного пункта Котлубань.

— Для осуществления эвакуации подготовлены и отправлены автобусы. Развернуты ПВР в Городищенском районном доме культуры и Городищенской ДЮСШ. В Городищенский район направлены руководители профильных органов власти, — сообщил губернатор.

Снятие ограничений.

Первой в Волгоградской области 12 февраля отменили ракетную опасность. Она действовала более двух часов. Оповещения об этом стали поступать в 06:12 мск. Следом в регионе отменили угрозу по БПЛА и открыли аэропорт для приема и отправки воздушных судов. На задержку рейсов ночные ограничения не повлияли.

