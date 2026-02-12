Массированная атака на Крым и другие регионы: сбиты 106 беспилотников

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять беспилотников самолетного типа над территорией Республики Крым, четыре — над акваторией Азовского моря и один — над акваторией Черного моря», — сказано в сообщении.
Кроме того, 24 БПЛА сбили над Белгородской, 21 — над Брянской, 19 — над Воронежской,️ 13 — над Тамбовской, девять БПЛА — над Нижегородской, три — над Ростовской, два — над Липецкой областей, а также по одному над Курской, Тульской, Смоленской, Волгоградской областями и Краснодарским краем.
В ночь на четверг в Волгоградской области при ракетном ударе ВСУ загорелся военный объект. Власти приняли решение эвакуировать жителей близлежащего населенного пункта Котлубань в целях безопасности. Пострадавших нет.
В Тамбовской области при атаке пострадали два человека. В Мичуринске вспыхнули пожары в магазине и здании колледжа.