Вашингтон
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Массированная атака на Крым и другие регионы: сбиты 106 беспилотников

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев — РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России в ночь на четверг отразили массированную атаку украинских беспилотников на регионы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять беспилотников самолетного типа над территорией Республики Крым, четыре — над акваторией Азовского моря и один — над акваторией Черного моря», — сказано в сообщении.

Кроме того, 24 БПЛА сбили над Белгородской, 21 — над Брянской, 19 — над Воронежской,️ 13 — над Тамбовской, девять БПЛА — над Нижегородской, три — над Ростовской, два — над Липецкой областей, а также по одному над Курской, Тульской, Смоленской, Волгоградской областями и Краснодарским краем.

В ночь на четверг в Волгоградской области при ракетном ударе ВСУ загорелся военный объект. Власти приняли решение эвакуировать жителей близлежащего населенного пункта Котлубань в целях безопасности. Пострадавших нет.

В Тамбовской области при атаке пострадали два человека. В Мичуринске вспыхнули пожары в магазине и здании колледжа.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше