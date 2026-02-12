Вашингтон
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО ночью уничтожила 106 украинских беспилотников

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 106 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 106 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке.

Так, российские бойцы сбили 24 БПЛА в Белгородской области, 21 — в Брянской, 19 — в Воронежской, 13 — в Тамбовской.

Еще девять дронов нейтрализовали в Нижегородской области, пять — в Крыму, четыре —над акваторией Азовского моря, три — в Ростовской области, два — в Липецкой, по одному — над Краснодарским краем и акваторией Черного моря, а также в Курской, Тульской, Смоленской и Волгоградской областях.

В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше