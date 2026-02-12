ПВО ночью уничтожила 106 украинских беспилотников

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 106 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке.
Так, российские бойцы сбили 24 БПЛА в Белгородской области, 21 — в Брянской, 19 — в Воронежской, 13 — в Тамбовской.
Еще девять дронов нейтрализовали в Нижегородской области, пять — в Крыму, четыре —над акваторией Азовского моря, три — в Ростовской области, два — в Липецкой, по одному — над Краснодарским краем и акваторией Черного моря, а также в Курской, Тульской, Смоленской и Волгоградской областях.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.