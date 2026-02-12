19 БПЛА уничтожили ночью над Воронежской областью

В 06:58 утра 12 февраля в Воронежской области был отменен режим опасности атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своих официальных каналах, уточнив, что угроза действовала с вечера предыдущего дня.
За минувшую ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 19 неприятельских БПЛА. Перехваты осуществлялись в небе над тремя районами и четырьмя городами региона, включая Воронеж и Нововоронеж, а также Бутурлиновский, Лискинский и Россошанский районы.
Глава региона подчеркнул, что в результате атаки никто из мирных жителей не пострадал. Однако без последствий не обошлось: в одном из городов области обломки сбитого дрона повредили крышу сарая и припаркованный автомобиль. Информация о других разрушениях не поступала.