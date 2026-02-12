Российские ПВО перехватили шесть беспилотников над Кубанью и двумя морями

В ночь на 12 февраля территория России снова подверглась беспилотной атаке. Дежурные средства противовоздушной обороны страны перехватили 106 украинских беспилотников, сообщает Минобороны РФ.
Над территорией Краснодарского края сбили один дрон, над Азовским морем — четыре, над Черным — один.
Больше всего беспилотников перехватили над Белгородской областью — 24. Над Брянской областью сбили 21 дрон, над Воронежской — 19, над Тамбовской — 13, над Нижегородской — девять, над Крымом — пять, над соседствующей с Кубанью Ростовской областью уничтожили три БПЛА, над Липецкой — два. Кроме того, по одному дрону перехватили над Курской, Тульской, Смоленской и Волгоградской областями.
Уточняется, что все беспилотники были самолетного типа.