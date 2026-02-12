Вашингтон
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские ПВО перехватили шесть беспилотников над Кубанью и двумя морями

Над территорией Краснодарского края сбили один БПЛА в ночь на 12 февраля.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 12 февраля территория России снова подверглась беспилотной атаке. Дежурные средства противовоздушной обороны страны перехватили 106 украинских беспилотников, сообщает Минобороны РФ.

Над территорией Краснодарского края сбили один дрон, над Азовским морем — четыре, над Черным — один.

Больше всего беспилотников перехватили над Белгородской областью — 24. Над Брянской областью сбили 21 дрон, над Воронежской — 19, над Тамбовской — 13, над Нижегородской — девять, над Крымом — пять, над соседствующей с Кубанью Ростовской областью уничтожили три БПЛА, над Липецкой — два. Кроме того, по одному дрону перехватили над Курской, Тульской, Смоленской и Волгоградской областями.

Уточняется, что все беспилотники были самолетного типа.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше