Над Волгоградской областью ночью 12 февраля сбили 1 БПЛА

Волгоградская область в ночь на 12 февраля подверглась атаке. Минобороны сообщает об одном сбитом БПЛА самолетного типа, который отразили ПВО в регионе. Кроме того, как сообщил губернатор Андрей Бочаров, военные отразили ракетный удар по объекту Минобороны в Городищенском районе, в результате падения обломков произошло возгорание. Жителей поселка Котлубань эвакуировали в Городище в районный ДК.
По данным властей региона, пострадавших нет. Утром 12 февраля жители получили смс-сообщения об отмене ракетной опасности. Аэропорт с 6.14 принимает и отправляет рейсы, воздушное пространство над Волгоградом открыли для гражданских воздушных судов.
