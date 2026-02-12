Вашингтон
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Волгоградской областью ночью 12 февраля сбили 1 БПЛА

Об этом сообщили в Минобороны.

Источник: Комсомольская правда

Волгоградская область в ночь на 12 февраля подверглась атаке. Минобороны сообщает об одном сбитом БПЛА самолетного типа, который отразили ПВО в регионе. Кроме того, как сообщил губернатор Андрей Бочаров, военные отразили ракетный удар по объекту Минобороны в Городищенском районе, в результате падения обломков произошло возгорание. Жителей поселка Котлубань эвакуировали в Городище в районный ДК.

По данным властей региона, пострадавших нет. Утром 12 февраля жители получили смс-сообщения об отмене ракетной опасности. Аэропорт с 6.14 принимает и отправляет рейсы, воздушное пространство над Волгоградом открыли для гражданских воздушных судов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше