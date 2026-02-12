Девять беспилотников сбито в Нижегородской области ночью 12 февраля

Девять вражеских дронов уничтожено средствами ПВО в Нижегородской области ночью 12 февраля. Всего над территорией России перехвачено и уничтожено 106 БПЛА, сообщает Минобороны РФ.
24 беспилотника уничтожено в Белогородской области, 21 — в небе над Брянской областью, 19 — над Воронежской областью, 13 БПЛА — в Тамбовской области.
9 беспилотников сбиты над Нижегородской областью, 5 — в Крыму, 4 — над Азовским морем.
Также БПЛА сегодня были уничтожены в Липецкой, Курской, Тульской, Смоленской, Волгоградской областях, в Краснодарском крае и над Черным морем.
