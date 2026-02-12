Вашингтон
Воронежский губернатор раскрыл подробности отражения ночной атаки 19 БПЛА

Обломки повредили сарай и машину.

Источник: АиФ Воронеж

19 беспилотников сбили в Воронежской области в ночь на четверг, 12 февраля, сообщил губернатор Александр Гусев.

Уточняется, что объекты уничтожили над тремя районами и четырьмя городами. Люди не пострадали. В одном городе обломки повредили сарай и машину.

Опасность атаки БПЛА сохранялась в регионе с 21:30 11 февраля до 6:58 12 февраля.

