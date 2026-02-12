Вашингтон
В Татарстане ввели режим беспилотной опасности

В Татарстане в 03:32 ввели режим беспилотной опасности. Уведомление об этом поступило в официальное приложение МЧС России.

Источник: Коммерсантъ

«Внимание! На территории Республики Татарстан введен режим “Беспилотная опасность”», — говорится в сообщении.

О закрытии аэропортов республики не сообщалось. Последний раз режим объявляли вчера, 11 февраля.