В Татарстане ввели режим беспилотной опасности

«Внимание! На территории Республики Татарстан введен режим “Беспилотная опасность”», — говорится в сообщении.
О закрытии аэропортов республики не сообщалось. Последний раз режим объявляли вчера, 11 февраля.
В Татарстане в 03:32 ввели режим беспилотной опасности. Уведомление об этом поступило в официальное приложение МЧС России.
