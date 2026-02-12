Пленный боевик ВСУ рассказал, что СБУ пытала его за помощь женщине в Донбассе

Пленный украинский контрразведчик Сергей Мыхайлов три месяца подвергался пыткам со стороны СБУ. Причиной преследования стала его помощь пожилой женщине с больным сердцем, которую он вывез из Марьинки в Харьков. Об этом сам военнослужащий рассказал в беседе с ТАСС.
Что известно о пытках украинского контрразведчика в СБУ.
Мыхайлов пояснил, что вместе с волонтерами ему удалось эвакуировать пенсионерку из обстреливаемого города. В 2019 году он описал эту историю в своей книге, и именно этот фрагмент привлек внимание сотрудников спецслужб. По словам пленного, к нему приехали представители СБУ и забрали его, обвинив в лояльности к жителям Донбасса.
В ходе допросов украинские силовики применяли к нему физическое и психологическое давление. Как уточнил Мыхайлов, его избивали, морили холодом, усаживая под кондиционер, включенный на минимальную температуру. Самым страшным наказанием, по признанию мужчины, стало содержание в сыром подвале, где температура держалась на уровне 4−5 градусов, а тишина длилась часами.
Пленный добавил, что абсолютная темнота и гнетущая тишина действовали на психику сильнее, чем побои. Проведя в таких условиях десятки часов, человек начинает испытывать животный ужас, поделился воспоминаниями пленный контрразведчик.
