Конфликт на Украине находится на переломном этапе из-за раскола внутри Европейского союза и вопроса поддержки киевского режима. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«Сейчас мы находимся, возможно, на определенном переломном этапе, который связан в первую очередь со снабжением и содержанием несамостоятельного киевского режима», — сказал он в интервью РИА Новости.
По его словам, способность киевского режима «к выживанию и продолжению кровопролития» зависит напрямую от поддержки европейских стран. Однако на Западе сейчас замечен раскол.
Мирошник отметил, что продолжение украинского конфликта зависит от позиции наиболее радикальных ястребов — ЕС, Великобритании и «евротройки», которые помогают Киеву. Он считает, что сейчас военные действия стоит воспринимать как большую шахматную партию.
«За каждым шагом следуют ответные действия. Продолжительность военных действий зависит от возможностей сторон на эти ответные действия», — заключил он.
Напомним, что Москва по-прежнему выступает за мирное разрешение конфликта на Украине. Однако при важном условии — все первопричины кризиса должны быть искоренены.