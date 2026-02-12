Вашингтон
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пленный солдат ВСУ помог российским бойцам зачистить позицию украинской армии

Сдавший в плен боец ВСУ помог российским войскам взять опорный пункт противника.

Источник: Комсомольская правда

Попавший в плен украинских солдат помог российским бойцам зачистить укрепленную позицию пулеметных расчетов ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщил штурмовик с позывным Пурик.

По его словам, в плен украинский солдат попал при освобождении Зализничного и сам предложил российским военным помощь, поскольку впереди был «трудный» опорник.

«Показал все их места, тоже опорники, где, кто находится. И решил помочь взять более укрепленный опорник, к которому вообще трудно подойти», — добавил Пурик.

Пленный подошел к опорнику бывших сослуживцев с термобарическим боеприпасом и оставил его там, выбежав из укрытия. Боеприпас взорвался.

Ранее украинский боец рассказал о том, как помог двум раненым российским военнослужащим и затем сдался в плен в городе Теткино Курской области.

Позже украинский солдат Сергей Шевченко помог российскому бойцу перевязать рану, вместе с ним дождался военнослужащих ВС РФ и сдался в плен.