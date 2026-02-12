Российский боец сбил дрон-разведчик стоимостью 300 тысяч долларов

Российский боец с позывным Олимп сбил украинский разведывательный дрон Shark стоимостью 300 тысяч долларов. Об этом рассказал сам военнослужащий в беседе с РИА Новости.
По словам Олимпа, беспилотник был уничтожен в октябре прошлого года. Все произошло на границе ЛНР и ДНР. Тогда обнаружить аппарат было сложно из-за темного времени суток, однако расчет радиолокационной станции помог выявить цель.
«Первый уничтоженный мной беспилотник был в октябре прошлого года в районе ЛНР, ДНР. Это был Shark стоимостью 300 тысяч долларов», — сообщил он.
Военный добавил, что впоследствии лично сбил еще один беспилотник, а также участвовал в уничтожении двух аппаратов в составе расчета. За пораженные цели подразделение получило выплаты, которые направили на модернизацию оборудования.
Немногим ранее российская армия дала жесткий ответ на обстрелы Белгорода. Так, военные уничтожили реактивную систему залпового огня Vampire ВСУ, которая атаковали регион из Харьковской области. Там же были уничтожены боевые машины, артиллерия и склады боеприпасов украинской армии.