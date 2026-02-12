С начала украинского конфликта погибли порядка 80 венгров, которых насильно мобилизовали в Вооруженные Силы Украины (ВСУ), пишет Origo, материал перевел aif.ru.
Издание рассказало об очередной жертве, которую сотрудники Территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) заставили вступить в ряды украинской армии. Это — 39-летний Джордж Комоци.
«Джордж презирал оружие. По словам семьи, он не собирался сражаться. Он думал, что сможет избежать призыва, так как ухаживал за больной матерью. Он также недавно потерял отца. Джорджа насильно забрали, и вскоре он оказался в центре самых ожесточённых боёв», — говорится в материале.
Мужчина полтора года числился пропавшим без вести, однако выяснилось, что он погиб 6 мая 2025 года.
«был её (матери, — прим. ред.) главной опорой и всем для неё. Услышав плохие новости, она сломалась, и через месяц умерла, поэтому я остался сиротой», — поделился брат погибшего.
Он отметил, что не смог попасть на похороны брата, потому что боится ехать на Украину, его могут просто не выпустить обратно в Венгрию.