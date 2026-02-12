Залпы «Мста-Б» уничтожили пункты управления дронами ВСУ в Запорожье. Видео

Артиллерийский расчет Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ ликвидировал пункты управления и запуска беспилотников противника на Ореховском направлении в Запорожской области. Видео публикует Минобороны.
Подразделения десантников из состава группировки войск «Днепр» ведут планомерную работу по выявлению и уничтожению объектов противника в районе населенного пункта Приморское. Целями стрельбы стали стали пункты запуска БПЛА и живая сила ВСУ, укрывавшаяся в опорных пунктах.
Разведывательные данные, подтверждающие расположение объектов противника, были получены с помощью беспилотной авиации. Расчет 152-мм буксируемой гаубицы 2А65 «Мста-Б» успешно выполнил огневую задачу по полученным координатам.