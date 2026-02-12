Вашингтон
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Залпы «Мста-Б» уничтожили пункты управления дронами ВСУ в Запорожье. Видео

Десантники группировки войск «Днепр» уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ в районе поселка Приморское. Огневое поражение было нанесено из 152-мм гаубицы «Мста-Б» по координатам, полученным с помощью воздушной разведки.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Артиллерийский расчет Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ ликвидировал пункты управления и запуска беспилотников противника на Ореховском направлении в Запорожской области. Видео публикует Минобороны.

Подразделения десантников из состава группировки войск «Днепр» ведут планомерную работу по выявлению и уничтожению объектов противника в районе населенного пункта Приморское. Целями стрельбы стали стали пункты запуска БПЛА и живая сила ВСУ, укрывавшаяся в опорных пунктах.

Разведывательные данные, подтверждающие расположение объектов противника, были получены с помощью беспилотной авиации. Расчет 152-мм буксируемой гаубицы 2А65 «Мста-Б» успешно выполнил огневую задачу по полученным координатам.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше