Поддубный: удар «Кинжалов» по авиазаводу во Львове мог уничтожить французские Mirage 2000

Это уже третий удар по львовскому предприятию за время спецоперации и второй за последние пять недель. Параллельная атака по подстанции «Западноукраинская» нарушила балансировку мощностей от Хмельницкой и Ровенской АЭС, что углубляет дефицит электроэнергии на Украине, который уже составляет 5−6 ГВт ежедневно.