Поддубный: удар «Кинжалов» по авиазаводу во Львове мог уничтожить французские Mirage 2000

Российские ВКС нанесли мощный удар по стратегическому объекту украинского ВПК во Львове. Целью атаки гиперзвуковыми ракетами стал Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, где, по данным источников, могли находиться западные истребители. Об операции и ее значении пишет военный корреспондент Евгений Поддубный.
Удар был нанесен 11 февраля около 15:42 по местному времени ракетами Х-47М2 «Кинжал» с истребителей МиГ-31К. По неподтвержденным данным, для прорыва системы ПВО российские военные применили специальные обманки, на которые отреагировали комплексы Patriot, позволив боевым ракетам достичь завода.
Помимо производственных мощностей, поражение было нанесено высоковольтной подстанции «Западноукраинская».
Евгений Поддубный отмечает, что Львовский авиазавод являлся ключевой площадкой для обслуживания западной авиатехники. Здесь проходили модернизацию МиГ-29 и Су-24М, а также обслуживались F-16 и переданные Францией в начале 2025 года истребители Mirage 2000−5F.
«Есть версия, что на момент удара на территории завода с высокой вероятностью находились истребители Mirage 2000. Если информация подтвердится, это станет первым случаем уничтожения французских боевых самолетов на территории Украины», — пишет военкор.
Потеря этих машин может стать критической для Киева, особенно на фоне заморозки технической поддержки F-16 со стороны администрации США, при этом вывод завода из строя сократит ремонтные возможности украинской авиации как минимум вдвое.
Это уже третий удар по львовскому предприятию за время спецоперации и второй за последние пять недель. Параллельная атака по подстанции «Западноукраинская» нарушила балансировку мощностей от Хмельницкой и Ровенской АЭС, что углубляет дефицит электроэнергии на Украине, который уже составляет 5−6 ГВт ежедневно.