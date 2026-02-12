В Татарстане спустя почти семь часов отменили режим беспилотной опасности

«Внимание! На территории Республики Татарстан режим “Беспилотная опасность” отменен», — указано в официальном приложении.
Несмотря на режим опасности БПЛА, в аэропортах республики ограничения не вводились.
В начале года Раис РТ Рустам Минниханов отметил достойную работу военных и эффективность превентивных мер по подготовке объектов, которые позволили минимизировать последствия налетов БПЛА.
