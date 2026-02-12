Вашингтон
Из-за атаки беспилотников повреждено окно многоквартирного дома в Дзержинске

В результате ЧП никто не пострадал.

Ночью на территории Дзержинска силами ПВО и БАРС-НН были сбиты девять беспилотников. В результате атаки было повреждено окно многокватирного дома. К счастью, никто не пострадал. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

— По предварительным данным, пострадавших и серьезного ущерба нет, зафиксировано повреждение оконного остекления многоквартирного дома, информация о других повреждениях уточняется., — сообщил Глеб Никитин.

По словам губернатора, сейчас в местах падения обломков работают специалисты. Их работу координирует мэр Дзержинска Михаил Клинков.

Напомним, ранее мы писали, что над территорией России минувшей ночью было сбито 106 БПЛА, больше всего в Белгородской (24), Брянской (21) и Воронежской (19) областями.

