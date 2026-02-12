Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Запада»

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Боровая, Ковалевка и Нечволодовка Харьковской области. Противник потерял до 180-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины “Казак”, 15 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и три склада боеприпасов», — говорится в сообщении.