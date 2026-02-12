«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Боровая, Ковалевка и Нечволодовка Харьковской области. Противник потерял до 180-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины “Казак”, 15 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и три склада боеприпасов», — говорится в сообщении.
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Запада»
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Российская группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение живой силе и технике украинских формирований в ряде районов Харьковской области, противник потерял более 180 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.