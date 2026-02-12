ВСУ потеряли свыше 210 военных в зоне действий «Севера»

«Подразделения группировки войск “Север” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Кондратовка, Андреевка, Мирополье и Новодмитровка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Покровка и Петропавловка Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.