ВСУ потеряли свыше 210 военных в зоне действий «Севера»

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 210 боевиков в зоне действий российской группировки войск «Север», сообщило в четверг министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Север” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Кондратовка, Андреевка, Мирополье и Новодмитровка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Покровка и Петропавловка Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.

«Потери ВСУ составили свыше 210 военнослужащих, боевая бронированная машина, 10 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня “Град” и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены 12 складов боеприпасов и материальных средств», — отмечает МО РФ.