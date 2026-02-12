ВСУ потеряли свыше 390 военных в зоне действий «Востока»

«Противник потерял свыше 390 военнослужащих, два бронетранспортера, 15 боевых бронированных машин, 19 автомобилей и три артиллерийских орудия», — говорится в сообщении военного ведомства.
Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, отметили в Минобороны РФ.
«Нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Горькое, Ровное, Самойловка, Никольское, Чаривное, Розовка, Барвиновка Запорожской области и Тихое Днепропетровской области», — подчеркнули в министерстве обороны России.