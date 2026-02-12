Подразделения группировки «Юг» улучшили положение по переднему краю

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям мотопехотной, двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Славянск, Константиновка, Дмитровка, Юрковка и Никифоровка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 120 военнослужащих, боевую бронированную машину HMMWV производства США, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии», — говорится в сводке.