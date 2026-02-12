Вашингтон
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подразделения группировки «Юг» улучшили положение по переднему краю

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. ВСУ потеряли более 120 военных, боевую бронированную машину HMMWV производства США за сутки в зоне ответственности «Южной» группировки российских войск, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям мотопехотной, двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Славянск, Константиновка, Дмитровка, Юрковка и Никифоровка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 120 военнослужащих, боевую бронированную машину HMMWV производства США, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии», — говорится в сводке.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше