«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям мотопехотной, двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Славянск, Константиновка, Дмитровка, Юрковка и Никифоровка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 120 военнослужащих, боевую бронированную машину HMMWV производства США, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии», — говорится в сводке.
Подразделения группировки «Юг» улучшили положение по переднему краю
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. ВСУ потеряли более 120 военных, боевую бронированную машину HMMWV производства США за сутки в зоне ответственности «Южной» группировки российских войск, сообщило Минобороны РФ.