«Подразделения группировки войск “Центр” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике аэромобильной, егерской, трех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Гришино, Светлое, Белицкое, Кучеров Яр, Сергеевка Донецкой народной республики, Новопавловка, Гавриловка и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 315 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, боевая бронированная машина, девять автомобилей и два орудия полевой артиллерии», — говорится в сообщении российского военного ведомства.