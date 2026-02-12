ВС России нанесли групповой удар по энергообъектам, используемым ВСУ

МОСКВА. 12 фев — РИА Новости. Российская армия нанесла удар возмездия по объектам энергетики, связанным с ВСУ, сообщило Минобороны.
«В ответ на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также местам производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сводке.
Бойцы применили дроны и высокоточное оружие наземного и воздушного базирования большой дальности.
В ответ на атаки на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.