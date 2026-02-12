Вашингтон
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Группировка войск «Днепр» уничтожила до 55 военнослужащих ВСУ

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 55 военных и 23 авто в зоне действий группировки войск «Днепр», сообщили в четверг в Минобороны РФ.

«Уничтожены до 55 военнослужащих ВСУ, 23 автомобиля, четыре артиллерийских орудия, включая 155 мм гаубицу М777 производства США, боевая машина реактивной системы залпового огня “Град”, четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

В Минобороны РФ добавили, что группировкой «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике тяжелой механизированной бригады и бригады беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Новоалександровка Запорожской области и Веселое Херсонской области.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше