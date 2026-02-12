Группировка войск «Днепр» уничтожила до 55 военнослужащих ВСУ

«Уничтожены до 55 военнослужащих ВСУ, 23 автомобиля, четыре артиллерийских орудия, включая 155 мм гаубицу М777 производства США, боевая машина реактивной системы залпового огня “Град”, четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике тяжелой механизированной бригады и бригады беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Новоалександровка Запорожской области и Веселое Херсонской области.