Эксперт раскрыл, откуда ВСУ могли атаковать дронами Ухту

Удар по Ухте и Республике Коми 12 февраля был осуществлен с территории Украины. Также беспилотники могли запускаться из России при участии «спящих ячеек». Такое мнение высказал в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

По мнению собеседника NEWS.ru, запуск БПЛА производился с Украины. Он напомнил, что в арсенале ВСУ есть беспилотники, способные поражать цели на расстоянии до полутора тысяч километров.

«Возможно, это и была их цель: “Смотрите, мы можем дотянуться до любого региона”. Но они постоянно забывают, что после их ударов ВС РФ наносят ответные, еще более разрушительные», — добавил Дандыкин.

Эксперт оценил вероятность нанесения удара БПЛА с территории Эстонии и Финляндии как низкую. Он допустил, что запуск мог производиться из российского региона силами пособников киевского режима. Дандыкин уточнил, что собрать беспилотники они могли самостоятельно.

Ранее стало известно о массированной атаке ВСУ с использованием дронов по Республике Коми. В регионе ввели режим опасности БПЛА, граждан призвали соблюдать осторожность.

