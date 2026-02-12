Эксперт раскрыл, откуда ВСУ могли атаковать дронами Ухту

«Возможно, это и была их цель: “Смотрите, мы можем дотянуться до любого региона”. Но они постоянно забывают, что после их ударов ВС РФ наносят ответные, еще более разрушительные», — добавил Дандыкин.
Эксперт оценил вероятность нанесения удара БПЛА с территории Эстонии и Финляндии как низкую. Он допустил, что запуск мог производиться из российского региона силами пособников киевского режима. Дандыкин уточнил, что собрать беспилотники они могли самостоятельно.
Ранее стало известно о массированной атаке ВСУ с использованием дронов по Республике Коми. В регионе ввели режим опасности БПЛА, граждан призвали соблюдать осторожность.