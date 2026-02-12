ВС России нанесли удар возмездия по объектам на Украине
За прошедшие сутки в ответ на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры на территории России ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а также БПЛА по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам производства и хранения ударных дронов.
«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — сообщает Минобороны РФ.
Группировка «Север» улучшила тактическое положение
Подразделения «Северной» группировки атаковали три украинские бригады и пограничный отряд в районах четырех населенных пунктов Сумской области, а также две бригады в районах двух сел Харьковской области.
Потери украинской стороны за сутки составили: свыше 210 военнослужащих, боевая бронированная машина, 10 автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», два орудия полевой артиллерии, 12 складов боеприпасов и материальных средств.
Группировка «Запад» заняла выгодные рубежи
Российские бойцы нанесли поражение трем украинским бригадам в районах населенных пунктов Боровая, Ковалевка и Нечволодовка Харьковской области.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 180 боевиков, три боевые бронированные машины «Казак», 15 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и три склада боеприпасов.
Подразделения «Юга» улучшили положение по переднему краю
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах пяти населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе превысили 120 человек. Также противник лишился боевой бронированной машины HMMWV, восьми автомобилей и орудия полевой артиллерии.
Группировка «Центр» перешла на новые позиции
За сутки подразделения «Центра» атаковали восемь бригад ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР и трех населенных пунктов Днепропетровской области.
Потери украинской стороны: порядка 315 военнослужащих, танк Leopard, боевая бронированная машина, девять автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
«Восток» наступает в Запорожской и Днепропетровской областях
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам и трем штурмовым полкам в районах населенных пунктов Горькое, Ровное, Самойловка, Никольское, Чаривное, Розовка, Барвиновка Запорожской области и Тихое Днепропетровской области.
«Противник потерял свыше 390 военнослужащих, два бронетранспортера, 15 боевых бронированных машин, 19 автомобилей и три артиллерийских орудия», — сообщает Минобороны РФ.
«Днепр» продавил линию обороны противника
Бойцы «Днепра» нанесли удар двум бригадам в районах населенных пунктов Новоалександровка Запорожской области и Веселое Херсонской области.
Потери ВСУ за сутки составили: порядка 55 боевиков, 23 автомобиля, четыре артиллерийских орудия, боевая машина РСЗО «Град», четыре станции РЭБ и склад боеприпасов.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по инфраструктуре военного аэродрома, объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147-ми районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- пять крылатых ракет большой дальности «Фламинго»;
- шесть управляемых авиационных бомб;
- восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
- 211 БПЛА самолетного типа.