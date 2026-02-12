Вашингтон
Главное из брифинга Минобороны 12 февраля 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 12 февраля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС России нанесли удар возмездия по объектам на Украине

За прошедшие сутки в ответ на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры на территории России ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а также БПЛА по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам производства и хранения ударных дронов.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — сообщает Минобороны РФ.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Группировка «Север» улучшила тактическое положение

Подразделения «Северной» группировки атаковали три украинские бригады и пограничный отряд в районах четырех населенных пунктов Сумской области, а также две бригады в районах двух сел Харьковской области.

Потери украинской стороны за сутки составили: свыше 210 военнослужащих, боевая бронированная машина, 10 автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», два орудия полевой артиллерии, 12 складов боеприпасов и материальных средств.

Группировка «Запад» заняла выгодные рубежи

Российские бойцы нанесли поражение трем украинским бригадам в районах населенных пунктов Боровая, Ковалевка и Нечволодовка Харьковской области.

В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 180 боевиков, три боевые бронированные машины «Казак», 15 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и три склада боеприпасов.

Подразделения «Юга» улучшили положение по переднему краю

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах пяти населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе превысили 120 человек. Также противник лишился боевой бронированной машины HMMWV, восьми автомобилей и орудия полевой артиллерии.

Группировка «Центр» перешла на новые позиции

За сутки подразделения «Центра» атаковали восемь бригад ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР и трех населенных пунктов Днепропетровской области.

Потери украинской стороны: порядка 315 военнослужащих, танк Leopard, боевая бронированная машина, девять автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

«Восток» наступает в Запорожской и Днепропетровской областях

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам и трем штурмовым полкам в районах населенных пунктов Горькое, Ровное, Самойловка, Никольское, Чаривное, Розовка, Барвиновка Запорожской области и Тихое Днепропетровской области.

«Противник потерял свыше 390 военнослужащих, два бронетранспортера, 15 боевых бронированных машин, 19 автомобилей и три артиллерийских орудия», — сообщает Минобороны РФ.

«Днепр» продавил линию обороны противника

Бойцы «Днепра» нанесли удар двум бригадам в районах населенных пунктов Новоалександровка Запорожской области и Веселое Херсонской области.

Потери ВСУ за сутки составили: порядка 55 боевиков, 23 автомобиля, четыре артиллерийских орудия, боевая машина РСЗО «Град», четыре станции РЭБ и склад боеприпасов.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по инфраструктуре военного аэродрома, объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147-ми районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • пять крылатых ракет большой дальности «Фламинго»;
  • шесть управляемых авиационных бомб;
  • восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
  • 211 БПЛА самолетного типа.

