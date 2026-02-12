Новейшая САУ «Гиацинт-К» нанесла удары по позициям ВСУ в Харьковской области. Видео

«Гиацинт-К» — это 152-мм артиллерийская установка на базе колесного шасси БАЗ-6910−027 «Вощина» с колесной формулой 8×8. Главным отличием новой машины является высокая мобильность, позволяющая развивать на шоссе скорость до 80 км/ч при запасе хода в 1000 км.