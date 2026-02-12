Вашингтон
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новейшая САУ «Гиацинт-К» нанесла удары по позициям ВСУ в Харьковской области. Видео

В Харьковской области новейшая самоходная установка «Гиацинт-К» уничтожила пункты управления и живую силу противника. Артиллеристы работают в круглосуточном режиме по координатам разведки.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В зоне проведения специальной военной операции продолжается активная работа артиллерийских подразделений группировки войск «Запад». В ходе выполнения боевой задачи расчет новейшей самоходной артиллерийской установки «Гиацинт-К» 288-й артиллерийской бригады 1-й гвардейской танковой армии уничтожил пункты управления и скопления живой силы противника в Харьковской области. Видео работы установки публикует Минобороны.

Точные координаты целей были получены благодаря работе расчетов беспилотной авиации. Разведчики вскрыли расположение вражеских командных пунктов и оперативно передали данные артиллеристам для нанесения огневого поражения.

«Гиацинт-К» — это 152-мм артиллерийская установка на базе колесного шасси БАЗ-6910−027 «Вощина» с колесной формулой 8×8. Главным отличием новой машины является высокая мобильность, позволяющая развивать на шоссе скорость до 80 км/ч при запасе хода в 1000 км.