Военный эксперт оценил возможность освобождения Одессы «с тыла»

Полный контроль над Донбассом, а также Херсонской и Запорожской областями создаст необходимые условия для начала операций по освобождению Харькова и Одессы. При этом наступление на Одессу может развиваться по сценарию захода «с тыла». Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил военный эксперт Юрий Кнутов.