Военный эксперт оценил возможность освобождения Одессы «с тыла»

Полный контроль над Донбассом, а также Херсонской и Запорожской областями создаст необходимые условия для начала операций по освобождению Харькова и Одессы. При этом наступление на Одессу может развиваться по сценарию захода «с тыла». Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил военный эксперт Юрий Кнутов.
Эксперт считает, что контроль над соседними областями создаст плацдарм для организации сухопутной операции и дальнейшего продвижения российской армии на юг.
«С суши заход именно с тыла был бы крайне важен и дал бы очень хорошие результаты. Это возможно через Запорожье и Херсон с дальнейшим движением в сторону Николаева и потом Одессы», — пояснил эксперт.
Говоря о перспективах Харьковского направления, Кнутов отметил, что операция станет возможной после освобождения Донбасса. Реализация стратегии потребует одновременного давления на город с севера, востока и юга.
«Продвижение войск позволит потихонечку сжимать кольцо, а затем уже брать Харьков», — отметил собеседник издания.
Эксперт добавил, что Харьков является «ключом к восточной Украине» и его переход под контроль РФ нанесет серьезный моральный удар по киевскому режиму.