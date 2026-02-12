Пожар потушен на объекте Минобороны под Волгоградом после ракетного удара

В Волгоградской области жители поселка Котлубань возвращаются в свои дома и квартиры. К 15.30 власти и оперативные службы завершили всем мероприятия на месте ЧП. Напомним, ночью из-за падения обломков после ракетного удара ВСУ загорелся расположенный рядом с населенным пунктом объект Минобороны.
Как сообщили областные власти, из пунктов временного размещения в поселке Городище выехали последние жители Котлубани, для людей организовали автобусы. В районном ДК и спортшколе они провели весь день. Для эвакуированных подготовили горячее питание, отдельные помещения для мам с маленькими детьми, организовали дежурство медиков и психологов.