Пожар потушен на объекте Минобороны под Волгоградом после ракетного удара

Как сообщили областные власти, из пунктов временного размещения в поселке Городище выехали последние жители Котлубани, для людей организовали автобусы. В районном ДК и спортшколе они провели весь день. Для эвакуированных подготовили горячее питание, отдельные помещения для мам с маленькими детьми, организовали дежурство медиков и психологов.