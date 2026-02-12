Москалькова обратилась в ООН из-за удержания на Украине 10 курских жителей

Москалькова напомнила, что с момента оккупации ВСУ части Курской области в августе 2024 года на территорию Украины были перемещены 165 мирных жителей. Из них 10 до сих пор удерживаются украинской стороной. Омбудсмен подчеркнула, что мирные граждане не будут предметом торга в переговорном процессе.