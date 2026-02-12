Над Крымом отработала ПВО — сбиты три украинских дрона

«В период с 12.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА — над территорией Белгородской области, три БПЛА — над территорией Республики Крым и два БПЛА — над территорией Курской области», — говорится в сообщении.
