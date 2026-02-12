Хуснуллин заявил о беспрецедентной атаке ВСУ на инфраструктуру Белгорода

Вице-премьер России Марат Хуснуллин охарактеризовал атаки ВСУ на инфраструктуру Белгородской области как беспрецедентные, оценив их последствия. Об этом он сообщил по итогам визита в регион, опубликовав запись в своем канале в мессенджере Max.