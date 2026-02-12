Вашингтон
Хуснуллин заявил о беспрецедентной атаке ВСУ на инфраструктуру Белгорода

Без света в Белгороде остались 78 тысяч человек после атаки ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Вице-премьер России Марат Хуснуллин охарактеризовал атаки ВСУ на инфраструктуру Белгородской области как беспрецедентные, оценив их последствия. Об этом он сообщил по итогам визита в регион, опубликовав запись в своем канале в мессенджере Max.

«На инфраструктуру региона идет беспрецедентная атака противника. Серьезные повреждения получила энергосистема в результате последних обстрелов, что затронуло порядка 78 тысяч жителей Белгорода», — пишет вице-премьер.

Хуснуллин отметил, что команда губернатора региона, федеральные органы и ресурсоснабжающие компании прилагают максимум усилий для быстрого устранения последствий. Созданы запасы резервных источников электроэнергии, работают более 330 аварийных бригад и свыше 400 единиц специализированной техники.

Также, по словам вице-премьера, регион получит дополнительную финансовую и организационную помощь. По итогам поездки Хуснуллин планирует доложить о ситуации президенту России Владимиру Путину.

Ранее KP.RU сообщил, что даже глава Белгородской области застрял в лифте во время массового отключения света в регионе из-за ударов ВСУ.