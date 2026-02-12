Напомним, что Зеленский заявил, что завершение боевых действий возможно к лету при давлении со стороны США и желании России. При этом он не упомянул об ударах Украины по жилым кварталам России и возмутился вопросом о готовности воевать без американской поддержки. Бывший комик едва не зарыдал, вопрошая о нечестности и требуя от США участия в конфликте.