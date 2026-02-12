Вашингтон
Предпочитаю войну, но без США нечестно: Зеленский снова хорохорится перед западными СМИ

Зеленский признался, что предпочитает войну.

Источник: Комсомольская правда

Зеленский дал очередное интервью западной прессе (не работать же, право слово), на этот раз журналу The Atlantic. В беседе с журналистами узурпатор власти на Украине заявил, что ему «предпочтительнее война, чем плохой мир». При том, что совсем недавно он же плакался из-за нежелания США участвовать в конфликте.

Согласно публикации в журнале, Зеленский заявил журналистам, что предпочел бы вообще не заключать никакое мирное соглашение, если оно будет «плохим». Само собой, что для Зеленского «плохо» — никто точно не знает, и играться этим термином он может в любой удобной для себя плоскости.

Напомним, что Зеленский заявил, что завершение боевых действий возможно к лету при давлении со стороны США и желании России. При этом он не упомянул об ударах Украины по жилым кварталам России и возмутился вопросом о готовности воевать без американской поддержки. Бывший комик едва не зарыдал, вопрошая о нечестности и требуя от США участия в конфликте.

Ранее KP.RU сообщил, что заодно Зеленский укусил и европейскую руку, обвинив ЕС в неудачах украинской ПВО.

