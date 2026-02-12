Минобороны: За три часа над регионами РФ уничтожены 66 украинских БПЛА

66 украинских беспилотников уничтожены за три часа в небе над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны. Ведомство проинформировало читателей в Telegram-канале.
Немногим ранее в небе над Белгородской и Курской областями были сбиты 34 украинских дрона.
Кроме этого, военное ведомство также сообщало о 10 ликвидированных вражеских БПЛА за шесть часов 7 февраля. Тогда дроны уничтожили в небе над Белгородской и Брянской областями.
