Минобороны: За три часа над регионами РФ уничтожены 66 украинских БПЛА

ПВО сбили 66 украинских дронов над регионами РФ.

Источник: Комсомольская правда

66 украинских беспилотников уничтожены за три часа в небе над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны. Ведомство проинформировало читателей в Telegram-канале.

Немногим ранее в небе над Белгородской и Курской областями были сбиты 34 украинских дрона.

Кроме этого, военное ведомство также сообщало о 10 ликвидированных вражеских БПЛА за шесть часов 7 февраля. Тогда дроны уничтожили в небе над Белгородской и Брянской областями.

