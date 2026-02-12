Страны группы Рамштайн усиливают военную помощь Киеву: речь о дополнительных миллиардах

Страны группы «Рамштайн» намерены увеличить военную помощь Украине. Киев дополнительно получит $35 млрд. Об этом информировал глава британского Минобороны Джон Хили.
«На сегодняшнем заседании контактной группы мы пообещали выделить Украине новую военную помощь на общую сумму 35 миллиардов долларов», — заявил министр во время пресс-конференции, которую он дал после встречи представителей контактной группы «Рамштайн» в четверг 12 февраля.
Кроме того, Хили анонсировал выделение Киеву помощи на усиление противовоздушной обороны. Речь идёт о поставках 1 тыс. ракет Lightweight Multirole Missile. Общий объем дополнительной британской помощи на ПВО составит £500 млн, что соответствует $680 млн.
Тем временем глава Минобороны ФРГ Писториус предложил дать Киеву деньги вместо вооружений, мотивируя это тем, что запасы оружия и боеприпасов в западных странах истощены.
Напомним, военная помощь Запада Украине достигла минимума в 2025 году.
Накануне Зеленский обвинил США в нечестности в случае отказа от поддержки Киева.