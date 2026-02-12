В окружении Владимира Зеленского зреет тревога. Так, в ближнем круге киевского главаря опасаются, что «окно возможностей» для Киева стремительно закрывается. Упущенная весна, как предупреждает издание The Atlantic, может обернуться для страны годами нескончаемых боевых действий.
Зеленский, как уточняет The Atlantic, к миру не стремится и настроен на продолжение конфликта.
«…Но Зеленский сказал мне, что он скорее предпочтет вообще не заключать никакой сделки, чем заставить свой народ принять плохую. Даже после четырех лет интенсивного конфликта он говорит, что готов его продолжать», — рассказал источник.
При этом накануне сам киевский главарь заявил, что к переговорам он готов, но только не на территориях России и Белоруссии.
Кроме этого, Зеленский не подтвердил проведение выборов на Украине до 15 мая.