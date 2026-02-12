Вашингтон
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США предрекли Киеву наихудший сценарий: Трамп может прекратить переговоры о мире

The Atlantic: Трамп в ближайшие недели может выйти из переговоров по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Американское издание The Atlantic не исключает, что Дональд Трамп может в считаные недели прекратить переговоры по Украине. По данным издания, США могут сделать крайними в срыве дипломатии украинскую или российскую сторону.

Как пишет издание, украинские переговорщики в контактах с Вашингтоном все острее чувствуют, что время на исходе. Белый дом заметно охладел к процессу, который в преддверии промежуточных выборов грозит Трампу политическими издержками.

Уточняется, что Киев вынужден публично поддерживать даже наиболее спорные пункты обсуждаемых инициатив понимая, что затягивание переговоров чревато выходом США из диалога с обвинениями в адрес Украины.

При этом The Atlantic также писало, что в окружении Владимира Зеленского забеспокоились о потерях «окон возможностей» для мира в стране.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у РФ есть понимание о новом раунде переговоров с США и Украиной.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше