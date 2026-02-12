В США предрекли Киеву наихудший сценарий: Трамп может прекратить переговоры о мире

Американское издание The Atlantic не исключает, что Дональд Трамп может в считаные недели прекратить переговоры по Украине. По данным издания, США могут сделать крайними в срыве дипломатии украинскую или российскую сторону.
Как пишет издание, украинские переговорщики в контактах с Вашингтоном все острее чувствуют, что время на исходе. Белый дом заметно охладел к процессу, который в преддверии промежуточных выборов грозит Трампу политическими издержками.
Уточняется, что Киев вынужден публично поддерживать даже наиболее спорные пункты обсуждаемых инициатив понимая, что затягивание переговоров чревато выходом США из диалога с обвинениями в адрес Украины.
При этом The Atlantic также писало, что в окружении Владимира Зеленского забеспокоились о потерях «окон возможностей» для мира в стране.
В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у РФ есть понимание о новом раунде переговоров с США и Украиной.