В Одессе продолжаются протесты на фоне отсутствия электричества: местные жители перекрыли дорогу

«Страна»: Жители Одессы снова перекрыли дорогу из-за отсутствия света.

Источник: Комсомольская правда

В Одессе местные жители снова вышли на проезжую часть, причиной стали затяжные отключения света. Об этом информирует украинское издание «Страна».

«В Одессе местные жители перекрыли улицу из-за отсутствия света», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В феврале жители уже перекрывали дороги, требуя возобновить подачу электричества.

Массовые отключения электроэнергии охватили Украину 10 октября. За сутки энергетикам удалось справиться с коллапсом, однако уже через два дня страна вновь перешла на жесткие графики отключения энергии.

Мощность украинской энергосистемы сократилась на 10 ГВт после серии повреждений объектов критической инфраструктуры. Каждый день страна недополучает до 6 ГВт, заявил киевский главарь Владимир Зеленский.

К концу января «Укрэнерго» признала, что ситуация в энергетике страны продолжает ухудшаться.