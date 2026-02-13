Правительство Венгрии раскритиковало стремление Киева попасть в ЕС: «Едете на лошади задом»

В правительстве Венгрии заявили, что Владимир Зеленский стремится в Евросоюз, но при этом движется в противоположном направлении.
«Вы едете на лошади задом наперед», — написало правительство Венгрии в соцсетях в ответ на заявление Зеленского о намерении Киева достичь технической готовности к вступлению в Евросоюз к 2027 году.
В действительности же премьер-министр страны Виктор Орбан публично заявил Зеленскому, что тот «на ложном пути», напомнив, что вступление в Евросоюз — это «процесс, основанный на заслугах».
На днях венгерский премьер Орбан призвал киевского главаря отказаться от выдвижения для ЕС условий по принятию Украины в состав Союза.
В свою очередь издание FT писало, что на фоне желания Киева войти в состав ЕС сами европейские политики встревожены идеей об упрощении порядка вступления в Союз.