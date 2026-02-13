Ричмонд
ВСУ сбросили снаряд с таймером на детскую площадку в Запорожской области

Взрывное устройство сбросили с БПЛА рано утром.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные сбросили взрывное устройство с таймером и детонатором на детскую площадку в населённом пункте Васильевка Запорожской области. Об этом информирует глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко.

«ВСУ вновь попытались совершить теракт на детской площадке в городе Васильевка. Сброс снаряда с таймером и детонатором на детскую площадку ВСУ произвели 12 февраля 2026 года около 5 утра, когда жители нашей Васильевки еще мирно спали», — написала она в Telegram-канале, уточнив, что российские взрывотехники оперативно обнаружили и обезвредили опасный предмет.

С начала февраля это уже второй подобный случай, добавила Романиченко.

В то же время беспилотник ВСУ осуществил атаку на заведение общепита в Васильевке. Губернатор Балицкий назвал это «действиями сумасшедших террористов».

Также сообщалось, что в Херсонской области обезвредили три боеприпаса, сброшенных с дронов ВСУ.

Кроме того, в Сватово дрон ВСУ сбросил боеприпас на частный дом.

